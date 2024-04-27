أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تنظيمها 104 مظاهرات في 56 مدينة بالمملكة أمس الجمعة، دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة في بيان: "استجابة لنداء الهيئة خرج الشعب المغربي للجمعة 29 على التوالي في 104 مظاهرات بـ56 مدينة، نصرة لغزة وفلسطين في جمعة طوفان الأقصى المنظمة تحت شعار: 200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة".

وتأتي هذه الفعاليات، وفق بيان الهيئة، "بمناسبة مرور 200 يوم على الإبادة الجماعية المرتكبة في حق سكان غزة".

ووفق البيان، "ندد المتظاهرون بالاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى المبارك من طرف المستوطنين".

وأكد المشاركون من خلال الشعارات والملصقات التي رفعت "تضامنهم غير المشروط مع الشعب الفلسطيني، واستمرارهم في الحراك الداعم لغزة حتى وقف الحرب الحالية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة"، وفق البيان.

ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات، القنيطرة والدار البيضاء والجديدة وبرشيد وتطوان وبركان.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد عديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".