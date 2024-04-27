سياسة
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305 ساعات من التحليق.. مسيّرة "بيرقدار TB3" التركية تجتاز الاختبار 32 بنجاح
نجحت الطائرة المُسيّرة المسلحة بيرقدار TB3 المصنَّعة محلياً في تركيا، في اختبار طيران جديد لها، إذ أتمت بنجاح رحلة الطيران التجريبية الـ32 وحلّقت بما مجموعه 305 ساعات رغم الظروف الجوية الصعبة.
305 ساعات من التحليق.. مسيّرة "بيرقدار TB3" التركية تجتاز الاختبار 32 بنجاح
حلقت "بيرقدار TB3" ما مجموعه 305 ساعات رغم الظروف الجوية الصعبة / صورة: AA
27 أبريل 2024

أعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، اجتياز المسيّرة المسلحة "بيرقدار TB3"، بنجاح اختبار الطيران الثاني والثلاثين.

وذكرت الشركة في بيان أمس الجمعة، أن المسيّرة "بيرقدار TB3" اجتازت بنجاح اختبار الطيران 32، وأنها حلقت بما مجموعه 305 ساعات في الجو في إطار اختبار أداء النظام والتحمل على ارتفاعات عالية.

وشارك رئيس مجلس إدارة شركة بايكار، سلجوق بيرقدار، الرحلة التجريبية لـ"بيرقدار TB3" معلومات الرحلة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، معرباً عن فخره بالإنجاز الجديد مستخدماً عبارة "العصر الذهبي للطيران التركي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت "بايكار" اجتياز "بيرقدار TB3" بنجاح أول اختبار طيران لها.

وطورت بايكار المسيّرة بيرقدار TB3 بإمكانات وطنية، وتتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.

كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها.

وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء، بفضل جناحيها القابلين للطي.

وعرضت الشركة مسيرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يُعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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