سياسة
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إسطنبول.. عقد الاجتماع السادس "للأجندة الإيجابية" التركية-اليونانية
استعرضت تركيا واليونان مجالات التعاون المشتركة في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" الذي عقد في إسطنبول، بحضور وفدي البلدين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير براق أقجابار ونائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس.
إسطنبول.. عقد الاجتماع السادس "للأجندة الإيجابية" التركية-اليونانية
عقد الاجتماع السادس لـ"الأجندة الإيجابية" التركية-اليونانية / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
27 أبريل 2024

استعرضت تركيا واليونان مجالات التعاون المشتركة بينهما خلال الاجتماع السادس لمبادرة الأجندة الإيجابية التي بدأت بين البلدين عام 2021.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيانٍ اليوم السبت، أن الاجتماع السادس بين البلدين عُقد في إسطنبول بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2024، وذلك برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير براق أقجابار ونائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في خطة العمل المشتركة لتنمية التجارة الثنائية والاقتصاد والنقل والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والصحة والعلاقات الإنسانية منذ الاجتماع الأخير الذي عُقد في أثينا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الجديدة، ومراجعة المجالات التي يمكن تضمينها في المبادرة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية.

يشار إلى أن علاقات البلدين شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، عززته زيارة الرئيس أردوغان لليونان في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال الزيارة، وقّعت اليونان وتركيا إعلاناً مشتركاً لمواصلة علاقات حُسن الجوار، وحينها أشار الرئيس التركي إلى رغبة أنقرة في تطوير الزخم الإيجابي الحالي في العلاقات التركية-اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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