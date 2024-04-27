أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انقساما حادا بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد ينعكس على حظوظ الرئيس جو بايدن في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية، عن تزايد الانتقادات والضغوطات، خلال الفترة الأخيرة، على أعضاء فرقة "سكواد The Squad"، بسبب موقفهم من الحرب على غزة وانتقاد مواصلة تسليح بايدن للحكومة الإسرائيلية.

وظهرت فرقة "سكواد" عقب انتخابات 2018، هي مجموعة غير رسمية تتألف من حوالي 9 من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، ومن بينهم ألكساندريا كورتيز، وإلهان عمر، ورشيدة طليب، وإيانا بريسلي.

وفي أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطورت الانقسامات الديمقراطية، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "ABC News" الأمريكية، حيث عبّر بايدن وعدد من القادة الديمقراطيين عن دعمهم لإسرائيل، فيما أدانت "سكواد" بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة وقتلها المتعمد للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وانضم بعض الديمقراطيين إلى تصويت مدعوم في الغالب من الجمهوريين في "الكونغرس" لإدانة النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة رشيدة طليب، بسبب خطابها الذي استخدمت فيه شعار "من النهر إلى البحر".

ورجحت الصحيفة أن تلقي هذه الانقسامات بظلالها على نتائج الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، ومن ثم الانتخابات الرئاسية.

وفي مارس/آذار المنصرم، كشفت مؤسسة "غالوب" الأمريكية أن 18% فقط من الديمقراطيين وافقوا على الحرب الإسرائيلية على غزة، مقارنة بـ 36% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي استطلاع آخر، أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية، انخفض التأييد بين الديمقراطيين لإرسال مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، بين أواخر أكتوبر وأواخر مارس/آذار، من 49% إلى 25%.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحزب الديمقراطي وقادته أصبحوا، أكثر تحفظاً بشأن الدعم غير المشروط لإسرائيل.

كما ذكرت تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "الديمقراطيون أصبحوا أكثر انقساما بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".