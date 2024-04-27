سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن... الحرب الإسرائيلية على غزة تثير انقساماً بين الديمقراطيين
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تطور الانقسامات بين الكتلة الديمقراطية في "الكونغرس" على خلفية الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة. وتوقعت التقارير أن هذه الانقسامات والتوترات قد تؤثر على نتائج الانتخابات التمهيدية والرئاسية بالولايات المتحدة.
واشنطن... الحرب الإسرائيلية على غزة تثير انقساماً بين الديمقراطيين
أعضاء "سكواد" يرتدون الكوفية ويرفعون لافتات لوقف إطلاق النار في غزة أثناء خطاب سابق لبايدن / صورة: Getty Images
27 أبريل 2024

أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انقساما حادا بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد ينعكس على حظوظ الرئيس جو بايدن في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية، عن تزايد الانتقادات والضغوطات، خلال الفترة الأخيرة، على أعضاء فرقة "سكواد The Squad"، بسبب موقفهم من الحرب على غزة وانتقاد مواصلة تسليح بايدن للحكومة الإسرائيلية.

وظهرت فرقة "سكواد" عقب انتخابات 2018، هي مجموعة غير رسمية تتألف من حوالي 9 من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، ومن بينهم ألكساندريا كورتيز، وإلهان عمر، ورشيدة طليب، وإيانا بريسلي.

وفي أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطورت الانقسامات الديمقراطية، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "ABC News" الأمريكية، حيث عبّر بايدن وعدد من القادة الديمقراطيين عن دعمهم لإسرائيل، فيما أدانت "سكواد" بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة وقتلها المتعمد للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وانضم بعض الديمقراطيين إلى تصويت مدعوم في الغالب من الجمهوريين في "الكونغرس" لإدانة النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة رشيدة طليب، بسبب خطابها الذي استخدمت فيه شعار "من النهر إلى البحر".

ورجحت الصحيفة أن تلقي هذه الانقسامات بظلالها على نتائج الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، ومن ثم الانتخابات الرئاسية.

وفي مارس/آذار المنصرم، كشفت مؤسسة "غالوب" الأمريكية أن 18% فقط من الديمقراطيين وافقوا على الحرب الإسرائيلية على غزة، مقارنة بـ 36% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي استطلاع آخر، أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية، انخفض التأييد بين الديمقراطيين لإرسال مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، بين أواخر أكتوبر وأواخر مارس/آذار، من 49% إلى 25%.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحزب الديمقراطي وقادته أصبحوا، أكثر تحفظاً بشأن الدعم غير المشروط لإسرائيل.

كما ذكرت تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "الديمقراطيون أصبحوا أكثر انقساما بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us