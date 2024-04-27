سياسة
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فيدان يزور الرياض الأحد للمشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة
يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة إلى الرياض، غداً الأحد، للمشاركة في المحادثات بشأن الأوضاع في قطاع غزة.
فيدان يزور الرياض الأحد للمشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة
فيدان يشارك في محادثات الرياض بشأن غزة / صورة: AA
27 أبريل 2024

يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة العاصمة السعودية الرياض غداً الأحد، للمشاركة في المحادثات بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، السبت: "يجري وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، زيارة للرياض يومي 28 و29 أبريل/نيسان 2024 لحضور اجتماع مجموعة الاتصال بشأن غزة بتكليف من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية".

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية على هامش الزيارة للملكة.

وتستضيف الرياض، يوم الاثنين اجتماعاً بين مسؤولين عرب وغربيين، لمناقشة "مستقبل غزة"، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يشارك في المحادثات، وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وقطر والسلطة الفلسطينية.

فيما لا يُتوقع مشاركة مسؤولين من إسرائيل، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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