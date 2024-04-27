اعتبرت حركة حماس أن ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن تكليف بديل دولي بالإشراف على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مخططاً "خبيثاً" يهدف إلى إنهاء عملها شاهداً سياسيّاً على النكبة الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للحركة، السبت، تعليقاً على تقرير صادر عن لجنة دولية مستقلة معنية بمراجعة حياد "أونروا" تضمَّن دعوة لإنشاء "جسم دولي" يشرف على عمل الوكالة من خارجها.

وخلص التقرير الصادر عن اللجنة، الاثنين الماضي، إلى عدم تقديم إسرائيل أي دليل على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد أهمية دورها الإغاثي.

وقالت حماس في بيانها: "تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، لمراجعة حياد أونروا، التي فنَّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية".

واستدرك البيان: "لكن في مضمون التقرير الذي جاء في 54 صفحة، نتوقف عند مجموعة من المحاذير والمخاطر التي تستهدف العمل على تفريغ عمل أونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها والإشراف عليها".

واعتبر أن في ذلك "محاولة لاستهداف بُعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها شاهداً سياسيّاً على النكبة الفلسطينية".

وأبدت الحركة استغرابها من عدم ذكر التقرير "استهداف الاحتلال 160 من مقرات أونروا واستشهاد 180 من موظفيها.. وعدم تعرضه لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المروع للنازحين في مدارسها".