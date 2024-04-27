سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس اتحاد علماء المسلمين من إسطنبول: مقاومة احتلال إسرائيل ليست إرهاباً
شدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، على أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يكن إرهاباً، بل كان تحريراً بكل ما تعني الكلمة، رافضاً وصف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ"الإرهاب".
رئيس اتحاد علماء المسلمين من إسطنبول: مقاومة احتلال إسرائيل ليست إرهاباً
علي القره داغي يشدد على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ليست إرهاباً / صورة: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
27 أبريل 2024

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، السبت، أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ليست إرهابا "لا في القوانين الدولية ولا في الشرائع السماوية".

جاء ذلك في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون من أجل القدس"، التي تُستكمل فعالياتها في إسطنبول منذ أمس وتُختتم غداً.

ودعا القره داغي قادة العالم لتشكيل منظمة دولية لحماية المظلومين في غزة وفي غيرها مستقبلاً ووقف العدوان "على غرار حلف الفضول عند الجاهليين لحماية المظلومين".

وقال: "يجب أن نرفع صوتنا بأن مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً، لا في القوانين الدولية ولا في الشرائع السماوية، فليكن هذا شعارنا، لأن العدو -ومَن معه- يريد أن يثبت أن ما حدث في 7 أكتوبر كان إرهاباً، لكنه في الحقيقة كان تحريراً بكل ما تعني الكلمة".

وتابع: "السلام والأمن مفقودان تماماً لأهلنا في فلسطين، خصوصاً في غزة العزة، وفي القدس الشريف والمسجد الأقصى، حيث دنَّس حرمه المستوطنون دون رعاية لأي قيمة دينية، فقد دمّر المحتلون الصهاينة كل شيء".

ورأى أن جميع القيم الإنسانية، والقوانين الأممية والأعراف الدولية والأهداف التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، قد انهارت انهياراً شاملاً بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف: "لذلك يحتاج العالم اليوم إلى صوت واحد، إلى نظام عالمي جديد يحقق السلام والأمن للجميع، وليس لفئة معينة"، مستشهداً بكلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "العالم أكبر من خمسة".

ومضى قائلاً: "بالتأكيد 7 مليارات أكبر بكثير من 5 دول لا تمثل ملياراً".​​​​​​​

ويُعقد مؤتمر إسطنبول في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us