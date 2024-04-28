سياسة
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مفتي سلطنة عُمان يشيد بـ"انتفاضة" طلاب الجامعات بأمريكا وأوروبا نصرة لغزة
أشاد مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، السبت، بـ"انتفاضة" الطلاب في أمريكا وأوروبا دعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
مفتي سلطنة عُمان يشيد بـ"انتفاضة" طلاب الجامعات بأمريكا وأوروبا نصرة لغزة
مفتي سلطنة عُمان يشيد بـ"انتفاضة" طلاب الجامعات بأمريكا وأوروبا نصرة لغزة / Others
28 أبريل 2024

أشاد مفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي، السبت، بـ"انتفاضة" الطلاب في أمريكا وأوروبا دعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء ذلك وفق منشور لمفتي عمان، عبر حسابه الموثق بمنصة "إكس"، وسط تواصل الاحتجاجات الطلابية بعدة جامعات أمريكية وأوروبية.

وقال مفتي عمان: "نحيي انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف الخليلي: "نرجو أن تعم (تلك الانتفاضة) جميع الجامعات. وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتـل"، في إشارة لإسرائيل.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

كما امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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