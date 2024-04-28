أشاد مفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي، السبت، بـ"انتفاضة" الطلاب في أمريكا وأوروبا دعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء ذلك وفق منشور لمفتي عمان، عبر حسابه الموثق بمنصة "إكس"، وسط تواصل الاحتجاجات الطلابية بعدة جامعات أمريكية وأوروبية.

وقال مفتي عمان: "نحيي انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف الخليلي: "نرجو أن تعم (تلك الانتفاضة) جميع الجامعات. وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتـل"، في إشارة لإسرائيل.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

كما امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.