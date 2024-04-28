تواصل الشرطة الأمريكية حملة القمع والاعتقالات للمتظاهرين المناصرين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون، مساء السبت، في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه جرى اعتقال 23 محتجا هناك.

كما أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان أنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وأن 102 من المتظاهرين الذين "رفضوا المغادرة تم اعتقالهم وسيتم اتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير" بحسب قولها.

وقالت جامعة نورث إيسترن في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنها قررت استدعاء الشرطة مدعية أنه "ما بدأ كمظاهرة طلابية قبل يومين جرى اختراقه من قبل منظمين محترفين لا علاقة لهم بنورث إيسترن".

كما صرحت جامعة ولاية أريزونا في بيان بأن شرطة الحرم الجامعي ألقت القبض على 69 متظاهرا في الجامعة مساء السبت.

وبنفس التبريرات، زعمت الجامعة أن"مجموعة من الأشخاص، معظمهم ليسوا من طلاب جامعة ولاية أريزونا أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، أقاموا مخيما ونظموا مظاهرة" وتم القبض عليهم ووجهت إليهم تهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير بعد رفضهم التفرق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

كما امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.