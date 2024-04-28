سياسة
2 دقيقة قراءة
حملة اعتقالات بحق المتظاهرين المناصرين لفلسطين في حرم الجامعات الأمريكية
تواصل الشرطة الأمريكية حملة القمع والاعتقالات للمتظاهرين المناصرين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية. وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون، مساء السبت، في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه جرى اعتقال 23 محتجا هناك.
حملة اعتقالات بحق المتظاهرين المناصرين لفلسطين في حرم الجامعات الأمريكية
حملة اعتقالات بحق المتظاهرين المناصرين لفلسطين في حرم الجامعات الأمريكية / صورة: Reuters
28 أبريل 2024

تواصل الشرطة الأمريكية حملة القمع والاعتقالات للمتظاهرين المناصرين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون، مساء السبت، في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه جرى اعتقال 23 محتجا هناك.

كما أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان أنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وأن 102 من المتظاهرين الذين "رفضوا المغادرة تم اعتقالهم وسيتم اتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير" بحسب قولها.

وقالت جامعة نورث إيسترن في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنها قررت استدعاء الشرطة مدعية أنه "ما بدأ كمظاهرة طلابية قبل يومين جرى اختراقه من قبل منظمين محترفين لا علاقة لهم بنورث إيسترن".

كما صرحت جامعة ولاية أريزونا في بيان بأن شرطة الحرم الجامعي ألقت القبض على 69 متظاهرا في الجامعة مساء السبت.

وبنفس التبريرات، زعمت الجامعة أن"مجموعة من الأشخاص، معظمهم ليسوا من طلاب جامعة ولاية أريزونا أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، أقاموا مخيما ونظموا مظاهرة" وتم القبض عليهم ووجهت إليهم تهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير بعد رفضهم التفرق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

كما امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us