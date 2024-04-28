سياسة
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نتنياهو "متوتر جداً" من مذكرة اعتقال دولية محتملة ضده على خلفية حرب غزة
أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "متوتر بشكل غير طبيعي" من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو "متوتر جداً" من مذكرة اعتقال دولية محتملة ضده على خلفية حرب غزة
ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامينن تنياهو / صورة: Reuters
28 أبريل 2024

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، السبت، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "متوتر بشكل غير طبيعي" من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إنّ نتنياهو "خائف ومتوتر بشكل غير طبيعي"، جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، عدداً مكثفاً من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، وخاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت المصادر إلى أنّ نتنياهو يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس بايدن، للتحرك ضد إصدار المذكرة.

وأكدت المصادر أن "نتنياهو يدرك أن مذكرة الاعتقال الدولية يمكن أن تجعله شخصاً مضطهداً، لذا فهو يستثمر في جهود إحباطها يومياً".

ولا تستبعد المصادر احتمال أن تكون المرونة الكبيرة في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية صفقة تبادل الأسرى، بما في ذلك الاتفاق على نهاية الحرب، جزءاً من هذا الحدث.

والجمعة، قلل نتنياهو جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، قائلاً إن "قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر في تصرفات إسرائيل".

والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 19 أبريل/نيسان قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريباً بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 112 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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