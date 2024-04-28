سياسة
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جيش الاحتلال يؤكد مواصلة بناء الميناء العائم بقطاع غزة "من ركام المنازل"
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تواصل أعمال بناء الميناء العائم في قطاع غزة لاستقبال شحنات المساعدات إذ من المتوقع أن يدخل الخدمة كاملاً بحلول مايو/أيار المقبل، ويُبنى من ركام المنازل التي دمرها الاحتلال منذ أكثر من 6 أشهر.
جيش الاحتلال يؤكد مواصلة بناء الميناء العائم بقطاع غزة "من ركام المنازل"
تواصل أعمال بناء رصيف بحري مؤقت في غزة / صورة: وسائل التواصل
28 أبريل 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء ميناء عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة، متوقعاً دخوله الخدمة بشكل كامل بحلول مايو/أيار المقبل.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس أمس السبت، إن الولايات المتحدة تبني رصيفاً عائماً مؤقتاً، سيجري من خلاله نقل المساعدات الإنسانية وربطه بشواطئ قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أن مساحة مشروع بناء الرصيف تبلغ نحو 67 فداناً (تقريباً281 دونماً)، وهي مخصصة للتشغيل ومرور كميات كبيرة من البضائع إلى أراضي قطاع غزة، وفق زعمه.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن المشروع يُبنى من ركام المنازل التي دمرها الاحتلال خلال الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهته، قال متحدث باسم جيش الاحتلال السبت إنه يأمل تشغيل الرصيف العائم "بكامل طاقته" بحلول مطلع مايو/أيار المقبل.

وأشار إلى أنه "سيكون رصيفاً عائماً مؤقتاً يديره الأمريكيون على بعد بضعة كيلومترات من الساحل"، ثم يتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي إدارة تفريغ المساعدات على الأرض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أوائل مارس/آذار الماضي خطة لبناء الميناء، فيما أكدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن هذا النوع من المبادرات لا يمكن أن يعوض إدخال المساعدات الإنسانية من طريق البر وسط الحرب والحصار.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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