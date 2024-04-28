تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس السبت، في أنحاء مختلفة من إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ عشرات آلاف الإسرائيليين تجمعوا في ساحة كابلان وسط تل أبيب للتظاهر مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، نشبت بعض الاحتكاكات بين الشرطة والمتظاهرين في ساحة كابلان.

كما تظاهر آلاف آخرون في شارع بيغن أمام وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب.

وشارك أهالي الأسري المحتجزين بغزة في التظاهرات في ساحة كابلان وأمام وزارة الدفاع، وألقوا عدة كلمات أمام المتظاهرين وفق الهيئة.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في مدينة القدس الغربية، وطالبوا بإعادة المحتجزين بغزة وإجراء انتخابات مبكرة وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.

وفي قيسارية تظاهر آلاف آخرون أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وآلاف آخرون في مدينة حيفا، مطالبين نتنياهو بالاستقالة ومرددين المطالب ذاتها.

وتزداد وتيرة التظاهرات في إسرائيل، بعد ساعات من عرض كتائب القسام مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعاً صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وفي تعليقها على المقطع، قالت عائلات أسرى إسرائيليين في بيان: "على إسرائيل أن تختار: (اجتياح) رفح أو صفقة (مع حماس)"، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

ودعت العائلات، أعضاء الحكومة إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة ولو كان الثمن إنهاء الحرب.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتقدر تل أبيب أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.