سياسة
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اقتحام الأقصى بسادس يوم لعيد الفصح وسط اعتداءات المستوطنين والاحتلال بالضفة
اقتحم ما يزيد على 500 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى، صباح الأحد، بحماية الشرطة، في سادس أيام عيد "الفصح" اليهودي، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي مداهمته لمدن الضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين.
اقتحام الأقصى بسادس يوم لعيد الفصح وسط اعتداءات المستوطنين والاحتلال بالضفة
مركبات الاحتلال العسكرية خلال اقتحامها لمدن الضفة الغربية / صورة: AA
28 أبريل 2024

اقتحم مستوطنون الأحد باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، فيما دعت ما تسمى بمنظمات الهيكل، إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب إن "أكثر من 500 مستوطن اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته".

ومن المتوقع أن تتواصل الاقتحامات للأقصى من المتطرفين اليهود بعد صلاة ظهر اليوم الأحد.

وفي الضفة الغربية، احتجز مستوطنون السبت مزارعين في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين جمال نجاجرة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين وتحت تهديد السلاح احتجزوا عدداً من المزارعين، وأفراداً من عائلاتهم، بينهم أطفال، في أثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة بانياس شمال شرق البلدة، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوفهم.

كما أضرم مستوطنون النار في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. وقال الناشط في القرية محمد رفيق أبو عليا لـ"وفا"، إن مستوطنين أحضروا إطارات مركبات، وأحرقوها بأرض مزروعة بالزيتون في محيط القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وفي مدينة أريحا، اقتحم مستوطنون مساء السبت تجمعاً بدوياً شمال غرب المدينة وداهمت مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات، كما مزقوا خياماً في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية، واعتدوا على شاب بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، واستولى آخرون على كميات من محصول القمح في برية قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

اقتحامات مستمرة للاحتلال

وفي شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة المداهمات واعتقالات بمدن وبلدات، في الوقت الذي تواصل فيه احتجاز جثماني شهيدين سقطا أمس السبت في اشتباكات بمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "علار" شمالي طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسيّرت دورياتِها في مناطق عدة داخل البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عقبِة جبر" بمدينة أريحا شرقي الضفة، ودهمت عدة منازل فيه وعبثت بمحتوياتها وفتشتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين الفلسطينيين وتنسحب من المخيم.

وفي نابلس شمالي الضفة أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، كما اقتحمت بلدة نعلين غربي مدينة رام الله ومدينة دورا جنوب الخليل قبل أن تنسحب منهما.

وفي جنين شمال الضفة الغربية، خرج مواطنون في جنازة رمزية للشهيدين مصطفى عابد وأحمد شواهنة، اللذين سقطا برصاص قوات الاحتلال فجر أمس السبت، خلال اشتباك مسلح على حاجز سالم العسكري غرب المدينة.

وفي وقت سابق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين، نُقلا إلى مستشفى جنين الحكومي. وكانت كتيبة "جنين/كفر دان" التابعة لسراياالقدس أعلنت استهدافها لمعسكر سالم بالرصاص وأن عناصرها أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس حصيلة جديدة لعدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة ارتفاعها إلى 491 بينهم 132 طفلاً. وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء 5 نساء، و5 مسنين، فضلاً عن 10 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8480.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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