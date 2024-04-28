أكدت روسيا، اليوم الأحد، أنها اعترضت 17 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة في غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر عبر تليغرام "خلال الليل منعت روسيا محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجمات إرهابية بواسطة مسيّرات على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضحت أن الدفاعات الجوية الروسية "اعترضت ودمرت 17 مسيّرة أوكرانية" مشيرة إلى أن تسعاً منها اعتُرضت فوق منطقة بريانسك الحدودية بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن المناطق الروسية الأخيرة المستهدفة كانت كورسك حيث أسقطت ثلاث مسيّرات وبيلغورود وكالوغا.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم كالوجا إن المسيرات سقطت قرب مستودع للنفط قرب بلدة ليودينوفو.

في سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية على منظومة عبور الغاز في بلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو جرى بثها في كييف أمس السبت، إن البنية التحتية لنقل الغاز عبر أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي تعرضت لهجوم.

وفي أعقاب الغارات الجوية، طالب زيلينسكي مجدداً الدول الغربية بتزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي. وفي خطابه بالفيديو، أوضح أن روسيا وسعت نطاق هجماتها، وهو ما جعل عمل الدفاع الجوي الأوكراني الآن أكثر صعوبة.

وكانت روسيا قد بررت سابقاً القصف الكثيف على منشآت الطاقة الأوكرانية بالقول إن كييف تهاجم أيضاً البنية التحتية الروسية باستخدام المسيّرات.