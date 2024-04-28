اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، أنّ الولايات المتحدة هي "البلد الوحيد" القادر على وقف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، الذي رأى أنه سيكون "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني" في حال حدوثه.

وقال عباس خلال كلمة أمام منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض: "نناشد الولايات المتحدة الأمريكية بالطلب من إسرائيل أنّ تتوقف عن عملية رفح لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل عن ارتكاب هذه الجريمة"، في المدينة التي تضيق بالمدنيين النازحين بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن مخاوفه من ترحيل إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن بعد الانتهاء من حربها المتواصلة على غزة منذ نحو 7 أشهر.

وقال: "إسرائيل دمّرت ما لا يقل عن 75% من قطاع غزة، وقتلت 34 ألفاً من أهل غزة خلال 200 يوم، معظمهم من النساء والأطفال".

وتابع: "أخشى بعد الانتهاء من غزة من توجّه إسرائيل إلى الضفة وترحيل أهلها إلى الأردن".

وطالب الرئيس الفلسطيني العالم بأن "يعترف بفلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة"، كما طالب الدول الأوروبية بأن "تعترف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بإسرائيل".