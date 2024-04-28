سياسة
4 دقيقة قراءة
الاحتلال يرتكب 7 مجازر جديدة في غزة.. وموجة الحر تفاقم معاناة النازحين
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ205، مستهدفاً عدداً من المناطق السكينة بالقطاع ما أوقع شهداء وجرحى، وسط تقارير بتسبب موجة الحر بسقوط ضحايا من الأطفال مع استمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الاحتلال يرتكب 7 مجازر جديدة في غزة.. وموجة الحر تفاقم معاناة النازحين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المناطق السكينة بقطاع غزة / صورة: AA
28 أبريل 2024

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34 ألفاً و454 شهيداً و77 ألفاً و575 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جراء ارتكاب 7 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة بتقرير إحصائي في اليوم 205 للحرب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيداً و138 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34 و454 شهيداً و77 ألفاً و575 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وبيّنت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب الإسرائيلية دماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

تواصل القصف

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخاً أُطلق من شمال غزة انفجر بمنطقة مفتوحة في كيبوتس علوميم.

فيما أفاد مراسل TRT عربي بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أكد أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ولفت إلى وقوع غارات متفرقة على قطاع غزة طال إحداها منزلاً لعائلة عاشور ما أدى إلى استشهاد 10 فيما لا يزال البحث جارياً عن مفقودين.

وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر

في السياق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة.

ولفتت الوكالة في بيان عبر حسابها على منصة إكس الأحد، إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد البيان، على أن النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يومياً في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لتراً وفق المعايير الدولية.

وشدد البيان على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأورد تصريحات مفوض عام أونروا، فيليب لازرايني، بهذا الخصوص.

ولفت لازاريني إلى تلقيهم تقارير تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر.

وأضاف متسائلاً: "ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبانٍ تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة".

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا، إن نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي رفح قرب الحدود مع مصر، نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها "المعقل الأخير لحركة حماس".

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us