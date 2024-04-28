مع تصاعد المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين في العديد من الجامعات الأمريكية رغم تدخلات الشرطة، وجّه أطفال فلسطينيون، اليوم الأحد، رسالة شكر وعرفان إلى طلاب الجامعات الغربية على موقفهم التضامني مع قطاع غزة.

ويتظاهر الطلاب في مناطق مفتوحة داخل الجامعات الأمريكية منذ نحو أسبوعين، ويقيمون مخيمات اعتصام، فيما تواجه إدارات الجامعات والسلطات المحلية ذلك بإجراءات مثل الإغلاق والتوقيف.

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، أمس السبت، أن جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري أعلنت في بيان أن الشرطة اعتقلت أكثر من 80 شخصاً، وأن الطلاب الذين يخيمون في الحرم الجامعي "ليس لديهم نوايا حسنة ويمكن أن يكونوا خطرين".

اعتقالات بالجملة

وعبر منصة إكس، أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا إغلاق الحرم الجامعي مؤقتاً أمام الجميع "بسبب الفوضى".

واعتُقل ما يقرب من 100 شخص في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الجامعة التي أعلنت أن حفل التخرج الرئيسي في مايو/أيار لن يقام.

كما أعلنت جامعة ولاية أريزونا اعتقال 72 شخصاً، 15 منهم طلاب، على خلفية قيامهم "بالتخييم دون تصريح".

وحسب خبر صحيفة هارفارد كريمسون الطلابية، فإن مظاهرة الدعم لفلسطين التي ينظمها الطلاب المعتصمون في ساحة هارفارد مستمرة.

وبعد أن رفع الطلاب العلم الفلسطيني في الساحة، طالبت الشرطة بإزالته، وأنزل موظفو الجامعة العلم، فردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لفلسطين.

رسالة شكر من تلاميذ غزة

من جهتهم، أقام صباح اليوم تلاميذ في غزة وقفة بإحدى مدارس رفح، لتقديم رسالة شكر وعرفان لهم.

وخلال الوقفة رفع التلاميذ الفلسطينيون لافتات عبّروا فيها عن شكرهم للطلاب في الجامعات الغربية مثل: "شكراً لطلاب جامعة مينيسوتا على تضامنهم مع غزة".

كما كتب على لافتة أخرى: "الحرب في غزة تدمر التعليم".

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات ا لمتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقاً، امتد زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 112 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صد ور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنسان في غزة.