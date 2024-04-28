سياسة
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وفد حماس يصل إلى القاهرة الاثنين لتسليم ردها على مقترح "الهدنة" بغزة
يصل وفد من حماس برئاسة القيادي بالحركة خليل الحية إلى مصر، غداً الاثنين، لتسليم ردها على مقترح جديد بشأن هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع إسرائيل، حسب قيادي بحماس وإعلام مصري.
وفد حماس يصل إلى القاهرة الاثنين لتسليم ردها على مقترح "الهدنة" بغزة
وفد من حماس يصل إلى القاهرة لتسليم رد الحركة على مقترح جديد للهدنة في غزة / صورة: Reuters
28 أبريل 2024

أكدت قناة "القاهرة" الإخبارية الخاصة، اليوم الأحد، أن وفداً من حركة حماس يصل إلى مصر غداً الاثنين، لتسليم رد الحركة على مقترح جديد بشأن هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع إسرائيل.

وقال قيادي بحماس، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "وفد الحركة برئاسة خليل الحية سيلتقي مديراً ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لتسليم رد الحركة، ومناقشة الاقتراح المصري الجديد لوقف النار وتبادل الأسرى".

وأمس السبت، أعلنت حركة حماس في بيان تسلمها ردّ إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته إلى الوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وجاء تسلم حماس للرد الإسرائيلي غداة زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، حاملاً مقترح بلاده الذي يتناول إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام، حسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحسب موقع "والا" العبري، زار وفد من الاستخبارات المصرية إسرائيل، الجمعة، وأجرى لقاءات مع الوفد الإسرائيلي المفاوض قبل أن يغادر بعد ذلك بساعات عائداً إلى القاهرة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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