قال مصدر بحركة حماس لـTRT عربي، اليوم الأحد، إن الحركة "ربما تتجه إلى عدم رفض الرد الإسرائيلي"، بخصوص الهدنة في قطاع غزة، "بل طلب تعديلات أساسية".

وأكد المصدر غير الراغب في الكشف عن هويته أن حماس سترد غداً الاثنين على المقترح الإسرائيلي عبر وفدها الذي يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف أنه "لا تزال فجوة كبيرة بين موقف المقاومة والرد الإسرائيلي".

وأكد مصدر حماس أن "الاحتلال لم يعطِ المرونة الإيجابية الكاملة رداً على الشروط الأربعة للحركة".

إلى ذلك، شدد المصدر على أن "إسرائيل ترفض أن يكون لتركيا أي دور وسيط أو ضامن"، مؤكداً أن الحركة "تحرص على أن تكون تركيا إحدى الدول الضامنة لأي اتفاق مع الاحتلال".

وتابع قائلاً: "طالبنا بأن يكون الضامنون لأي اتفاق 6 جهات، هم: تركيا وقطر ومصر وروسيا والأمم المتحدة وأمريكا".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 20 أبريل/نيسان الجاري، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفداً مرافقاً له في إسطنبول.

ودعا أردوغان خلال اللقاء الفلسطينيين للتوحّد والعمل المشترك دفاعاً عن قضيتهم العادلة، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى مواصلة فرض بلاده عقوبات ضد إسرائيل، شملت قيوداً تجارية.

والأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن وفداً من حماس برئاسة خليل الحية، سيصل إلى مصر الاثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، وسط اتهامات متبادلة بين الحركة وتل أبيب بالمسؤولية عن تعثرها.