سياسة
2 دقيقة قراءة
هنية يلتقي نواباً أردنيين بإسطنبول.. ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين
شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال استقباله نواباً وشخصيات أردنية في إسطنبول، على رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.
هنية يلتقي نواباً أردنيين بإسطنبول.. ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين
هنية يبحث مع نواب وشخصيات أردنية في إسطنبول تطورات الوضع في غزة / صورة: AA
28 أبريل 2024

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، عدداً من الشخصيات وأعضاء مجلس النواب الأردني، خلال زيارته إلى مدينة إسطنبول، مشدداً على اكتساب الأردن "أهمية خاصة في القضية الفلسطينية".

وقال بيان لحركة حماس عبر منصة تليغرام، إن هنية "استعرض خلال اللقاء التطورات السياسية والميدانية" المتعلقة بالحرب على قطاع غزة و"الجرائم الإسرائيلية في الضفة والقدس وداخل سجون الاحتلال".

كما أكد هنية "المسؤولية المشتركة في مواجهة هذا العدوان المتصاعد و مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيره في الترحيل كأحد الحلول في الضفة والقطاع".

وشدد على أن "هذا الأمر لا يمكن أن يقبل أو يسمح به شعبنا ومقاومته أو أي من مكونات أمتنا".

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحماس بـ"حالة التضامن التي يلمسها شعبنا من الجماهير الأردنية التي تعبر عن نفسها دوماً وتؤكد وحدة الشعبين".

بدورهم، قدم النواب التعازي لهنية باستشهاد أبنائه وأحفاده وشهداء غزة وفلسطين، معبرين عن اعتزازهم بمقاومة الشعب الفلسطيني وما تقدمه غزة وأهلها من مواجهة الاحتلال سعياً نحو حرية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه، وفق البيان نفسه.

وشددوا على "موقفهم الثابت في الوقوف إلى جانب إخوانهم أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وتحت عنوان "الحرية والاستقلال لفلسطين"، احتضنت إسطنبول، منذ الجمعة، وعلى مدار 3 أيام، الدورة الخامسة لمؤتمر "برلمانيون من أجل القدس"، بمشاركة قرابة 600 برلماني من أكثر من 75 دولة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us