التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفق بيان للخارجية السعودية.

وأكدت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين بحثا الخطوات اللازم اتخاذها لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

كما بحث الجانبان المبادرات اللازمة من أجل اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين.

وفي السياق، بحث فيدان، اليوم الأحد، هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أنّ الجانبين بحثا في الاتصال الهاتفي، المساعي التي تُبذل من أجل زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين.

ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، ضرورة زيادة الضغوط على إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده فيدان مع إيدي، اليوم الأحد، على هامش المباحثات ذاتها في الرياض.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن فيدان أشار خلال اللقاء إلى زيادة ردود الفعل تجاه إسرائيل في المجتمع والرأي العام الدوليين.

وبحسب المصادر، أكد فيدان ضرورة زيادة الضغوط على إسرائيل.

وقالت إن الوزيرين بحثا الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان الاعتراف بدولة فلسطين من قبل المزيد من الدول.

كما تناول اللقاء قضايا التعاون بين تركيا والنرويج في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وطالب اجتماع عربي إسلامي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات "فاعلة" على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، "رداً على خرقها للقوانين الدولية وجرائم الحرب" التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية.

وفيدان في زيارة للرياض يومي 28 - 29 أبريل/نيسان الجاري لإجراء مباحثات مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوردت مصادر دبلوماسية تركية أنه من المتوقع أن يلتقي أعضاء اللجنة الوزارية بوزراء خارجية دول غربية في الفترة القادمة، وأن الأولوية الأساسية لتركيا هي وقف "المجازر" المتواصلة في قطاع غزة بأقرب وقت.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة ا لعدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".