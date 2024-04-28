أعلنت جامعة ولاية بورتلاند، الأحد، أنها ستوقف مؤقتا تلقي هدايا ومنح من شركة بوينغ، الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الطائرات، في ظل احتجاجات طلبة الجامعة ضد العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رئيس الجامعة الأمريكية قوله إنها ستوقف بشكل مؤقت تلقي المنح من "بوينغ"، لحين عقد منتدى "لمناقشة مدى أخلاقية القيام بذلك من عدمه".

ويأتي قرار جامعة "بورتلاند"، بعدما طالتها موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا كبيرا من الجامعات الأمر يكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واجتمع الطلاب في الجامعات الأمريكية على المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل، وكذلك مقاطعة الشركات التي تساعد في توريد الأسلحة لجيش الاحتلال.

من جانبها، تقول شركة "بوينغ" الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُشغّل حاليا 9 من منتجاتها، إذ تساهم الشركة الامريكية بنحو 3.5 مليارات دولار في الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "سي إن إن".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".