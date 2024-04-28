سياسة
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رغم حملات القمع.. تواصل المظاهرات المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية
استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية في مطلع الأسبوع، مع تواصل حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم.
رغم حملات القمع.. تواصل المظاهرات المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية
 تواصل الاحتجاجات المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية / صورة: Reuters
28 أبريل 2024

استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية في مطلع الأسبوع، مع تواصل حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم.

وامتدت موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى عدد كبير من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة بعد اعتقال أكثر من 100 في حرم جامعة كولومبيا قبل أكثر من أسبوع.

وقال متحدث باسم الجامعة لرويترز إن حرمها شهد حالة من الهدوء أمس السبت ولم ترد تقارير عن اعتقالات بعد مناوشات وقعت خلال الليل.

لكن حملات القمع استمرت في عدد من الجامعات، وشمل ذلك إغلاقا لجامعة جنوب كاليفورنيا وسط وجود مكثف للشرطة. وأُلقي القبض على أكثر من 200 شخص في عدد من الجامعات بينهم 80 شخصا في وقت متأخر من مساء السبت في جامعة واشنطن في سانت لويس.

ومن بين المعتقلين في جامعة واشنطن المرشحة الرئاسية عن حزب الخضر جيل ستاين.

وقالت ستاين في بيان "إنهم يرسلون قوات الأمن ويثيرون أعمال شغب في مظاهرة سلمية. لذا فإن هذا أمر مخجل".

وقالت جامعة واشنطن في بيان إن المعتقلين سيواجهون اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير.

ويدعو الطلاب إلى وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين جامعاتهم بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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