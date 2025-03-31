سياسة
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تركيا تصف تصريحات وزير خارجية إسرائيل بـ ”الوقحة“
في أخبارنا لهذا اليوم.. تركيا تصف تصريحات وزير خارجية إسرائيل بـ ”الوقحة“، وجيش الاحتلال يكشف عن نتائج صادمة بشأن 7 أكتوبر
تركيا تصف تصريحات وزير خارجية إسرائيل بـ ”الوقحة“ / TRT Global
31 مارس 2025

تركيا ترفض تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية وتصفها بالوقحة وتؤكد أن حملات الدعاية للمسؤولين الإسرائيليين لن تهز أبداً عزم تركيا على مواصلة كشف الحقائق، وأنها ستواصل الوقوف والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل. نتائج صادمة بشأن السابع من أكتوبر يكشف عنها جيش الاحتلال الذي عانى من افتقار إلى الاستخبارات والتحضير والتنظيم والتنسيق والقيادة، بعد اختراق مقاتلي حماس حاجز "إيرز" في دقائق معدودة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

روسيا والولايات المتحدة تبحثان مشروع التنقيب عن المعادن النادرة والمشروعات الأخرى في روسيا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض على الولايات المتحدة أن تشارك في عمليات التنقيب ضمن إطار اتفاق اقتصادي مستقبلي.

مصدر:TRT Arabi
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