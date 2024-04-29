قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأحد، إنه لا شك لديه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس "التطهير العرقي" في قطاع غزة بتهجير 80 بالمئة من سكانه.

وأضاف ساندرز، في مقابلة مع شبكة" CNN" الأمريكية: "لا شك لدي أن نتنياهو يقوم بتطهير عرقي في غزة عبر تهجير 80 بالمئة من سكانها".

وأوضح السيناتور الديمقراطي أن "اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية بل توضيح للحقائق".

وشدد ساندرز أن "معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز، إلا أن ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة غير مسبوق".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عدواناً وحربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".