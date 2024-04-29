أعلنت منظمة "المطبخ العالمي المركزي" الخيرية الدولية، الأحد، أنها استأنفت عملياتها بقطاع غزة رغم "الحزن على مقتل 7 من موظفيها" مؤخراً في هجوم إسرائيلي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، لقد "قررنا استئناف عملياتنا في غزة رغم حزننا على مقتل 7 من أصدقائنا وزملائنا بهجوم إسرائيلي في الأول من أبريل/نيسان الجاري".

وأضاف البيان لقد "أمضينا الأسابيع القليلة الماضية في تكريم حياة موظفي المطبخ العالمي القتلى".

وشددت المنظمة الدولية أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال مأساويا، وبالتالي فإننا نستأنف عملياتنا بنفس الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وأشار المطبخ العالمي إلى أن "الغذاء حق عالمي، وعملنا في غزة كان المهمة الأكثر إنقاذًا للحياة في تاريخنا المهني الممتد لـ 14 عامًا".

وأكدت المنظمة الخيرية على أنها "ستواصل إدخال أكبر قدر ممكن من الغذاء إلى غزة، بما في ذلك شمال غزة، عن طريق البر أو الجو أو البحر".

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

بعد ذلك أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".