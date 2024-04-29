سياسة
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باستخدام صواريخ الاحتلال.. "القسام" توقع قوة إسرائيلية في كمين وسط قطاع غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إيقاع قوة إسرائيلية في كمين وسط قطاع غزة، مشيرةً إلى استخدامها في الكمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي أُطلقت على المدنيين ولم تنفجر.
باستخدام صواريخ الاحتلال.. "القسام" توقع قوة إسرائيلية في كمين وسط قطاع غزة
كنائب القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين وسط قطاع غزة / صورة أرشيفية: AA 
29 أبريل 2024

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس (الأحد)، إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأفادت في تدوينة على منصة تليغرام بأن مقاتليها "استدرجوا قوة إسرائيلية مؤللة (على متن آليات) وأوقعوها في كمين ألغام، مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ F16 التي أُطلقت على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

وذكرت "القسام"، في تدوينة أخرى، أن مقاتليها قصفوا "مقراً لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ومنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 261 وأُصيب 1584 عسكرياً بين ضباط وجنود، وفق أحدث معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمِّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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