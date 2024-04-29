لقي 6 موظفين بشركة اتصالات مصرعهم، مساء الأحد، إثر هجوم شنَّه مقاتلو حركة "الشباب" الإرهابية عبر تفجير في منطقة جرسبالي بضواحي العاصمة مقديشو.

وقالت الحكومة الصومالية، في بيان، إن استهداف الحركة لموظفي شركة "هرمود" للاتصالات، خلال ممارسة عملهم، "تعبّر عن مدى خطورتهم (عناصر الحركة) وحقدهم تجاه الشعب الصومالي".

وناشدت الشعب "الوقوف مع الأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهابيين".

وحتى الساعة 22:00 "ت.غ"، لم تتبنَّ حركة "الشباب" هذا التفجير، الذي يأتي بعد أسبوع من مقتل أكثر 100 من مسلحيها في عملية عسكرية نفَّذها الجيش وسط البلاد.

ومنذ سنوات، تخوض الحكومة الصومالية حرباً ضد الحركة، التي تأسّست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطردت القوات الحكومية، في عامي 2011 و2012، عناصر حركة "الشباب" من المدن الرئيسية، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.