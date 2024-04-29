أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس (الأحد)، تقييم الأضرار التي لحقت بمرافقها جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت "أونروا"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إنها "تتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) بقيادة مهمة محفوفة بالمخاطر لتقييم الأضرار التي لحقت بمرافقها جراء الحرب في غزة".

وأكدت أن الهدف من المهمة الأممية، هو "وضع علامات على أي شظايا وذخائر غير منفجرة للحفاظ على سلامة سكان غزة".

وأوضحت دائرة (UNMAS) أن "جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عاماً"، حسب المنشور نفسه، مشيرةً إلى أن "165 من منشآتها تضررت جراء الحرب".

ووفق بيانات سابقة لـ"أونروا"، استُشهد 180 من موظفيها، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى أن مباني الوكالة التي أُخليت جرى استخدامها لأغراض عسكرية، في وقت اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعذّب موظفين تابعين للوكالة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمِّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً.