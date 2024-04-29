سياسة
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لبحث هدنة بغزة.. بلينكن يصل إلى الرياض في مستهل جولة شرق أوسطية
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولة له في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأردن، تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لبحث هدنة بغزة.. بلينكن يصل إلى الرياض في مستهل جولة شرق أوسطية
استقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أثناء زيارته المملكة العربية السعودية / صورة: AFP
29 أبريل 2024

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم (الاثنين)، في مستهلّ جولة له في الشرق الأوسط.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، على حسابها على منصة إكس، إن بلينكن وصل اليوم (الاثنين)، إلى الرياض، دون تفاصيل إضافية. إلا أن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أنه من المتوقع أن يُجري محادثات جديدة مع القيادة السعودية بشأن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل.

وذكر المسؤول أنه من المتوقع كذلك أن يلتقي بلينكن في الرياض مع مسؤولين سعوديين كبار وقادة أوروبيين، كما سيعقد اجتماعاً أشمل مع نظرائه من خمس دول عربية هي: قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن، لإجراء مزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

وتهدف الزيارة أيضاً إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وبعد السعودية، يتوجه بلينكن إلى الأردن وإسرائيل، في سابع زيارة له إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقود واشنطن، رفقة قطر ومصر، وساطة للتوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن أسرى إسرائيليين محتجَزين في القطاع مقابل تحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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