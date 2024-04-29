قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إحصائياتها تشير إلى اعتقال 900 متظاهر على الأقل في احتجاجات الجامعات الأمريكية خلال الأيام الـ10 الماضية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أمس (الأحد)، أن ضبط الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في الجامعات الأمريكية جلب مجموعة جديدة من التحديات للسلطات.

ووفق الصحيفة تراوحت المظاهرات الحاشدة في الجامعات بين الاعتصامات السلمية والمواجهات مع المتظاهرين المعارضين، حيث استخدم ضباط الشرطة بعض الأدوات والتكتيكات نفسها المستخدَمة لقمع أعمال الشغب والمظاهرات قبل أربع سنوات، عندما سار الآلاف في شوارع المدن الأمريكية بعد أن قتل ضابط شرطة مينيابوليس جورج فلويد.

وبدأت الاعتقالات في الحرم الجامعي في 18 أبريل/نيسان، عندما كتبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، رسالة إلى شرطة نيويورك تطلب فيها المساعدة على إخلاء الطلاب المتظاهرين.

وأدى القرار إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في حرم مانهاتن، وألهم موجات جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ولم تَبدُ أي مؤشرات على انحسار موجة احتجاجات في الجامعات الأمريكية مطلع الأسبوع، على الرغم من اعتقال الشرطة مزيداً من المحتجين في حرم الجامعات ومناوشات موجزة بين محتجين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، حيث أقام الطلاب خيمة للاعتصام، الأسبوع الماضي.

ويعارض المحتجون الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، فضلاً عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش الاحتلال وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ومع اتساع حجم المخيم المؤيِّد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس خلال الأيام الأخيرة، أصبح المحتجون المناهضون أكثر صخباً ووضوحاً في الحرم الجامعي، على الرغم من أن الجانبين ظلّا مسالمَين حتى اليوم (الاثنين).

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، امتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي اندلعت بعد الاعتقال الجماعي لأكثر من 100 شخص في جامعة كولومبيا قبل أكثر من أسبوع.

ومنذ ذلك الحين، اعتُقل المئات من المتظاهرين من كاليفورنيا وتكساس إلى أتلانتا وبوسطن في أثناء محاكاتهم المخيمات التي استخدمها طلاب جامعة كولومبيا للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال المسؤولون، بمن في ذلك المسؤولون في جامعة كولومبيا، إن الاحتجاجات، بوصفها غير مصرح بها، تنتهك قواعد الجامعة، وتعطل التعلم وتعزز المضايقات ومعاداة السامية.

وأُلقي القبض على أكثر من 200 شخص في بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة واشنطن في سانت لويس.

وقالت جيل ستاين في بيان، وهي من بين المعتقلين في جامعة واشنطن ومرشحة رئاسية عن حزب الخضر: "إنهم يرسلون قوات الأمن ويثيرون أعمال شغب في مظاهرة سلمية، لذا فإن هذا أمر مخجل".

في غضون ذلك، لفتت الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة انتباه الرئيس جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، لشبكة ABC News، الأحد، إن الرئيس يعلم أن هناك مشاعر قوية للغاية بشأن الحرب في غزة.

وأضاف: "إنه يفهم ذلك ويحترمه، ومثلما قال مرات عديدة، نحن بالتأكيد نحترم حق الاحتجاج السلمي. يجب أن يتمتع الناس بالقدرة على التعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم علناً، ولكن يجب أن يكون الأمر سلمياً".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".