فازت رواية "قناع بلون السماء" للكاتب الفلسطيني المعتقَل باسم خندقجي، مساء الأحد بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في الدورة 17 من الجائزة، عام 2024.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إنّ المعتقل خندقجي فاز بالجائزة بعد أن كان تَعرَّض لحملة تحريض واسعة من الإعلام الإسرائيلي، بعد أن رُشّحت روايته للقائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية قبل أشهر قليلة.

وأضاف البيان أنّ الحرب على الرواية الفلسطينية، شكّلت نهجاً ثابتاً لدى الاحتلال الإسرائيليّ في مواجهة الوجود الفلسطينيّ، لافتاً إلى أن إبداعات المعتقلين هدف دائم لأجهزة الاحتلال، من خلال مصادرتها وملاحقتها، وفرض عقوبات بحقّ المعتقلين الذين تركوا بصمة واضحة وأثراً على الصعيد الإنتاج المعرفي والأدبي.

وكان خندقجي من أبرز المعتقلين الذين ساهموا في الإنتاج المعرفي والأدبي وأصدر عدة روايات وإنتاجات مختلفة خلال سنوات اعتقاله، بحسب نادي الأسير.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 133 رواية، ترشحت للجائزة لدورة عام 2024، باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين يوليو/تموز 2022 ويونيو/حزيران 2023، وتسلمت ناشرة الرواية رنا إدريس، صاحبة دار الآداب، الجائزة بالإنابة عن الكاتب خندقجي، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخندقجي (40 عاماً) من نابلس، اعتُقل في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وقد تَعرَّض عقب اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ طويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، وقبل اعتقاله كان طالباً في جامعة النجاح الوطنية تخصص الصحافة والإعلام، وأصدر وهو في الأسر ديوانَي شعر و250 مقالة وعدة روايات أدبية، منها "نرجس العزلة" و"خسوف بدر الدين"، إضافة إلى روايته الأخيرة "قناع بلون السماء"، وتُرجم بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية.