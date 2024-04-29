انخفضت أسعار الذهب، اليوم (الاثنين)، مع انحسار آمال خفضٍ مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، فيما تَحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2327.09 للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2338.30 دولار للأوقية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 30 أبريل/نيسان وأول مايو/أيار، وتُصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.24 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.95 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 954.94 دولار للأوقية.

أسعار النفط تراجعت بنسبة 1%

تزامناً مع انخفاض أسعار الذهب، تراجعت أيضاً أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم (الاثنين)، تزامناً مع تحركات سياسية في ملفات الشرق الأوسط.

وتنتظر مصر رداً من حركة حماس على مقترح للتوصل إلى هدنة، يتخللها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين، في وقت تستعد تل أبيب لاجتياح مدينة رفح التي يقطنها حالياً أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

وفي التعاملات المبكرة اليوم، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1% أو 92 سنتاً إلى 87.36 دولار للبرميل.

ولا تزال أسعار النفط العالمية تسجل علاوات مخاطر من الأسواق، تحسباً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد إمدادات الخام إلى المستهلكين.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق مع تعنت إسرائيل في رفض مطالب حماس التي تصر عليها بإنهاء الحرب وسحب جيشها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.