قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صباح الاثنين، إنها اشتبكت "بنجاح" مع 5 طائرات مسيّرة مثّلَت "تهديداً" فوق البحر الأحمر.

وذكرت "سنتكوم" عبر حسابها في منصة إكس، أنه "بين الساعة 1:48 (11:48ت.غ) و02:27 صباحاً (00:27ت.غ) أمس (الأحد)، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن هذه المسيّرات "مثّلَت تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وبرّرَت الاشتباك بقولها إنه "تُتّخَذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وعادة ما تتهم "سنتكوم" جماعة الحوثي اليمنية بإطلاق صواريخ ومسيّرات فوق البحر الأحمر.

وفي 25 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدأت تل أبيب، بدعم من واشنطن، حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

و"تضامناً مع غزة"، شرع الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في استهداف سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وضمن تحالف دولي، تشنّ واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، ما ردّت عليه الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافَّةً ضمن أهدافها العسكرية.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي انطلاق مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ويشترط الحوثيون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، التي خلّفَت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.