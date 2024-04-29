سياسة
2 دقيقة قراءة
بزعم حماية حرية الملاحة.. سنتكوم تعلن الاشتباك مع 5 مسيّرات بالبحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اشتباكها مع 5 مسيَّرات فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه المسيَّرات "مثّلت تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".
بزعم حماية حرية الملاحة.. سنتكوم تعلن الاشتباك مع 5 مسيّرات بالبحر الأحمر
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اشتباكها مع 5 مسيَّرات / صورة أرشيفية: Reuters  
29 أبريل 2024

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صباح الاثنين، إنها اشتبكت "بنجاح" مع 5 طائرات مسيّرة مثّلَت "تهديداً" فوق البحر الأحمر.

وذكرت "سنتكوم" عبر حسابها في منصة إكس، أنه "بين الساعة 1:48 (11:48ت.غ) و02:27 صباحاً (00:27ت.غ) أمس (الأحد)، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن هذه المسيّرات "مثّلَت تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وبرّرَت الاشتباك بقولها إنه "تُتّخَذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وعادة ما تتهم "سنتكوم" جماعة الحوثي اليمنية بإطلاق صواريخ ومسيّرات فوق البحر الأحمر.

وفي 25 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدأت تل أبيب، بدعم من واشنطن، حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

و"تضامناً مع غزة"، شرع الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في استهداف سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وضمن تحالف دولي، تشنّ واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، ما ردّت عليه الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافَّةً ضمن أهدافها العسكرية.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي انطلاق مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ويشترط الحوثيون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، التي خلّفَت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us