أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم (الاثنين)، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34 ألفاً و488 شهيداً، و77 ألفاً و643 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في تقرير إحصائي في اليوم الـ206 للحرب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيداً و68 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفاً و488 شهيداً، و77 ألفاً و643 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وبيّنت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

في السياق، أفادت مراسلة TRT عربي بأن الاحتلال شنَّ الليلة الماضية، عدة غارات على وسط غزة وشمالها وجنوبها، مؤكدةً أن عدد الشهداء تجاوز 30 شهيداً.

وأشارت إلى أن القصف شمل منزلاً في مخيم الشاطئ، غربي غزة، كما سبق هذا القصف استهداف سلسلة منازل في محافظة الوسطى ومدينة غزة وجنوب رفح، بالإضافة إلى استهداف مدنيين في بيت لاهيا وجباليا، شمالي القطاع.

عشرات الشهداء والجرحى

وفي مدينة رفح جنوبي غزة، استهدف الاحتلال 3 منازل، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيناً بينهم 5 أطفال.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلاً لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرقي رفح، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات. في حين استهدفت الغارة الثانية منزلاً لعائلة الخواجة بمخيم الشابورة شرقي رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل رضيع وإصابة آخرين، فيما استُشهد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأُصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي ثالث استهدف منزلاً لعائلة أبو طه بحي السلام شرقي المدينة نفسها.

وفي غربي غزة، استُشهد عدد من المدنيين وأُصيب آخرون، منذ فجر الاثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 5 مواطنين استُشهدوا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة، غربي مدينة غزة.

كما قصف الطيران الحربي منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين، وفق الوكالة.

وفي وسط غزة، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة، شمالي النصيرات.

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضاً مخيم البريج والمنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب غزة، انتشلت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، الاثنين، جثامين 13 شهيداً من حي الأمل غربي خان يونس، وفق وكالة وفا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتواصل إسرائيل حربها المدمِّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً.