التقى رئيس هيئة الأركان التركية متين غوراك الاثنين، نظيره المصري الفريق أسامة عسكر.

واستقبل غوراك ضيفه المصري بمراسم رسمية في هيئة الأركان العامة، حيث يُجرِي عسكر زيارة رسمية لأنقرة.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، أدّى الضيف المصري التحية لحرس الشرف.

وعقب الحفل عقد غوراك وعسكر اجتماعاً ثنائياً واجتماعاً مشترَكاً مع الوفدين، جميعها مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام.

ومن المتوقع خلال الزيارة مناقشة تبادل أكثر عمقاً لوجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في المستقبل.

وشكّلَت الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في 14 فبراير/شباط بعد 12 عاماً، علامة فارقة مهمة في العلاقات التركية-المصرية التي حققت تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة.