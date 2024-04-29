سياسة
2 دقيقة قراءة
بمراسم رسمية.. رئيس هيئة الأركان التركية يستقبل نظيره المصري في أنقرة
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، نظيره المصري الفريق أسامة عسكر، بمراسم رسمية في مقر هيئة الأركان بالعاصمة أنقرة. وأعقب اللقاء اجتماع ثنائي واجتماع مشترَك مع الوفدين.
بمراسم رسمية.. رئيس هيئة الأركان التركية يستقبل نظيره المصري في أنقرة
رئيس هيئة الأركان التركية يلتقي نظيره المصري في أنقرة / صورة: AA
29 أبريل 2024

التقى رئيس هيئة الأركان التركية متين غوراك الاثنين، نظيره المصري الفريق أسامة عسكر.

واستقبل غوراك ضيفه المصري بمراسم رسمية في هيئة الأركان العامة، حيث يُجرِي عسكر زيارة رسمية لأنقرة.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، أدّى الضيف المصري التحية لحرس الشرف.

وعقب الحفل عقد غوراك وعسكر اجتماعاً ثنائياً واجتماعاً مشترَكاً مع الوفدين، جميعها مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام.

ومن المتوقع خلال الزيارة مناقشة تبادل أكثر عمقاً لوجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في المستقبل.

وشكّلَت الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في 14 فبراير/شباط بعد 12 عاماً، علامة فارقة مهمة في العلاقات التركية-المصرية التي حققت تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us