سياسة
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تركيا تدعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو
أبلغت تركيا أعضاء حلف شمال الأطلسي أنها ستدعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لمنصب الأمين العام للناتو، وذلك وفق ما كشف عنه مسؤولون أتراك، لافتين إلى أن روته طلب من الرئيس أردوغان دعمه للظفر بمنصب الأمين العام للناتو.
تركيا تدعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو
تركيا تدعم ترشح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام للناتو / صورة: AA
29 أبريل 2024

كشف مسؤولون أتراك عن أن أنقرة أبلغت أعضاء حلف شمال الأطلسي أنها ستدعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في ترشحه لمنصب الأمين العام للناتو.

وحسب المسؤولين، فإن روته طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم تركيا مساعيه الرامية إلى الظفر بمنصب الأمين العام للناتو. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي.

والجمعة الماضية، عقد الرئيس أردوغان اجتماعاً مع رئيس الوزراء الهولندي، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وقال روته، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اللقاء، إن الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى تركيا وقيادتها.

وأضاف: "تركيا لها دور حاسم، فهي تبذل جهوداً لحل الوضع في غزة. لديهم أيضاً جهود فيما يتعلق بالحرب الرهيبة في أوكرانيا".

مصدر:AA
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