أفادت مصادر أمنية تركية بإلقاء الأمن التركي القبض على شخصين للاشتباه بانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في إطار عملية "بوزدوغان-32" التي نفّذَتها قوات الأمن في حي بيكوز بمدينة إسطنبول.

وذكرت المصادر اليوم الاثنين، أنه تبيّن أن أحد الشخصين، ويُدعى "ك.أ."، لديه خبرة واسعة في مجال تصنيع القنابل والذخائر التي يستخدمها التنظيم الإرهابي.

وأضافت أنه أُلقِيَ القبض على الشخص الآخر، ويُدعى "م.هـ."، في مكان عمل الشخص الأول ذاته، حيث كانا معاً.

جاءت عملية القبض على الإرهابيين بعد ملاحقة وتتبُّع من الأجهزة الأمنية، في إطار عملية "بوزدوغان-32".

وقبل أيام، اعتقل الجيش الوطني السوري اثنين من مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي شماليّ البلاد، مستعيناً بمعلومات وفّرَها جهاز الاستخبارات التركية.

وأوضحت مصادر أمنية تركية الخميس الماضي، أن الجيش الوطني السوري تَمكَّن من اعتقال زياد الحجي الملقب بـ"أبو بكر القريشي"، الذي كان يدير حركة أموال تنظيم داعش في ما يسمى "ولاية دمشق".

كما استطاع اعتقال موسى محمد الحبيب الملقب بـ"أبو البراء"، في منطقة "نبع السلام" شماليّ سوريا.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل وخارج البلاد، بما في ذلك تنظيمات داعش وكولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.