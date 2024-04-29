التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس إن فيدان التقى بلينكن في إطار مباحثاته التي يجريها بالرياض.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن فيدان وبلينكن بحثا آخر المستجدات في غزة والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات.

وأكد فيدان لنظيره الأمريكي "ضرورة وقف المذبحة" في غزة بأسرع وقت والضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية.

كما تناول الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والعلاقات التركية-الأمريكية.

ويزور فيدان الرياض في 28 و29 أبريل/نيسان الجاري لإجراء مباحثات مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".