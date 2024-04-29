أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، شن غارات جوية على أهداف قال إنها لـ"حزب الله" بمنطقتي راشيا الفخار والخيام جنوبي لبنان.

وزعم الجيش في بيان أن الأهداف التي أغارت عليها طائراته الحربية اليوم لحزب الله بمنطقتي راشيا الفخار والخيام، بينها "مواقع لإطلاق قذائف ومبنى عسكري".

كما أعلن عن "شن قصف مدفعي لإزالة تهديدات محتملة انطلاقاً من منطقة عيتا الشعب" جنوبي لبنان.

وعادة ما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجماته في لبنان تطول أهدافاً أو كوادر عسكرية لـ"حزب الله"، لكن الجانب اللبناني يقول إن كثيراً منها تستهدف مدنيين أبرياء.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة المسلخ في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة "بقذائف ‏المدفعية، وإصابتها إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق أربعة صواريخ مصدرها لبنان على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

بينما أعلنت القناة "12" العبرية الخاصة رصد إطلاق 30 قذيفة صاروخية من لبنان على شمال إسرائيل، الاثنين؛ ما نتج عنه دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب الحدود اللبنانية.

غير أن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" أعلنت، صباح الاثنين، مسؤوليتها عن "قصف برشقة صاروخية مركزة من جنوب لبنان استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي 769-معسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة".

وتعد هذه العملية الثانية التي تنفذها كتائب القسام من جنوب لبنان ضد أهداف في شمال إسرائيل، خلال نحو أسبوع.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً متبادلاً، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويشنّ حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب مدمرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".