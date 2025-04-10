تركيا تدعم سوريا وتوصي أمريكا بـ"ضبط نتنياهو"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا مستعدة لتقديم الدعم لسوريا في حال إبرام اتفاق عسكري، وعلى واشنطن وضع حد لنتنياهو الذي يتحدى العالم بالموارد الأمريكية.

غضب إسرائيلي من استعداد ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاعتراف أحادي الجانب بما سماه "دولة فلسطينية وهمية" من أي دولة، سيعزز حماس وسيكون بمنزلة جائزة للإرهاب.

حرب تجارية بين أمريكا والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين إلى مئة وخمسة وعشرين بالمئة، مؤكداً أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً.