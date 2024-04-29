سياسة
3 دقيقة قراءة
حكومة غزة تحذّر من انفجار "مخلفات" تعمّد الاحتلال تركها بمنازل القطاع
اتهمت حكومة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد ترك مخلفات مفخّخة في منازل المواطنين "لزيادة أعداد الشهداء والجرحى"، محذّرة من تكرار حوادث انفجار تلك المخلّفات وخصوصاً التي تكون على هيئة "معلبات".
حكومة غزة تحذّر من انفجار "مخلفات" تعمّد الاحتلال تركها بمنازل القطاع
حكومة غزة تحذّر من حوادث انفجار مخلّفات تركها الاحتلال بمنازل المواطنين في القطاع / صورة: الأمم المتحدة
29 أبريل 2024

حذّرت حكومة قطاع غزة، الاثنين، من تكرار حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال وخصوصاً التي تكون على هيئة "معلبات"، متهمة الجيش بتعمّد ترك المخلّفات المفخخة بمنازل المواطنين في القطاع "لزيادة أعداد الشهداء والجرحى".

وطالبت الحكومة في بيان، المجتمع الدولي بتزويد القطاع بما يلزم "للتعامل مع هذه المخلّفات وإزالة خطرها".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "إصابة العديد من المواطنين جراء انفجار مثل هذه المعلبات المفخخة، كان آخرهم الطفل محمد ياسر سمور 14 عاماً، الذي أُصيب بجراح خطيرة في منطقة الزنة بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع)".

وأوضح أن الطفل سمور "كان يبحث عن مقتنياته الخاصة داخل منزله المقصوف، ووجد معلبات طعام من مخلّفات الاحتلال؛ ففتحها لتنفجر فيه، ما أدى لبتر بعض أطرافه، وإصابة آخرين معه".

وأدان المكتب "جريمة الاحتلال بتعمّد تفخيخ المخلفات التي يتركها خلفه".

وقال: "كأن الاحتلال لم يكتفِ بقتل أبناء شعبنا بالقصف المباشر، فيستخدم خديعة المعلبات المفخخة، لزيادة أعداد الشهداء والجرحى، ولا سيما من الأطفال الذين لا يستطيعون تمييز هذه المخلفات".

ولفت المكتب إلى أنه "وفق التقديرات الأممية التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة؛ فإن نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال، وتقدّر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر".

وأضاف: "هذا يعني وجود نحو 7 آلاف و500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع".

وحذّر من أن ذلك "يُمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم تجرِ إزالتها وتحييد خطر انفجارها".

ودعا المكتب في هذا الصدد أهالي غزة إلى "عدم العبث بمثل هذه المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات للتعامل معها".

كما طالب المكتب المجتمع الدولي بـ"إدخال الفرق الهندسية التخصّصية وخبراء المتفجرات وتزويد جهات الاختصاص المحلية في القطاع بالإمكانات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها عن المواطنين".

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us