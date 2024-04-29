امتدت شرارة التظاهرات الطلابية الداعمة لغزة لجامعات 3 دول عربية، اليوم الاثنين، تضامناً مع الفلسطينيين وللمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة للشهر السابع على التوالي، بينما يتحضر طلاب في الأردن ولبنان لاحتجاجات مماثلة غداً الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار الحراك الطلابي الذي بدأ في الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين، وبدأ يتوسع في عدة دول غربية وإسلامية، ومؤخراً عربية.

في العاصمة الموريتانية تظاهر مئات الطلاب، الاثنين، في عدة مؤسسات حكومية للتعليم العالي بينها جامعة نواكشوط والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

ونُظمت المظاهرات استجابة لدعوات من نقابات طلابية بينها "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا"، وهو أكبر تجمع نقابي طلابي في البلاد.

ورفع الطلاب خلال التظاهرات الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات تطالب بوقف الحرب على غزة.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، محمد يحيى المصطفى، في كلمة أمام المحتشدين بساحة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات في نواكشوط، إن هذه الاحتجاجات يصاحبها إضراب للطلاب يستمر ليوم واحد في جميع مؤسسات التعليم العالي الموريتانية.

مئات الطلاب باليمن

وفي اليمن، شهدت جامعة تعز (حكومية) وسط البلاد، الاثنين، وقفتين احتجاجيتين شارك فيهما مئات الطلاب تضامناً مع غزة.

ونظم الوقفتين "اتحاد طلاب اليمن في جامعة تعز"، ورفع خلالهما المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تندد باستمرار "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكثر من 200 يوم".

ودعا بيان صادر عن منظمي الوقفتين إلى" ضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".

وشدد البيان على وقوف طلاب اليمن مع الشعب الفلسطيني في نضاله الدائم ضد الاحتلال الإسرائيلي، معرباً عن التضامن مع طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الذين تعرضوا للاعتقال؛ بسبب رفضهم لما يجري في غزة.

"طوفان الجامعة" بتونس

وفي تونس، بدأ طلاب جامعيون، الاثنين، فاعليات احتجاجية تستمر لمدة أسبوع، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، تحت شعار "طوفان الجامعة".

واستهل الطلبة الأسبوع الاحتجاجي بإضراب عام في الجامعات التونسية ووقفات احتجاجية في مدن جامعية (مبيت للطلاب)؛ استجابة لدعوة من الاتحاد العام التونسي للطلبة (أكبر منظمة طلابية بالبلاد)، وفق مراسل الأناضول.

وأمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، رفع طلاب محتجون شعارات منها: "السرايا والقسام.. لا تخلي الصهيوني ينام" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"الفرنسيون والأمريكان شركاء في العدوان" و"غزة غزة رمز العزة".

طلاب الأردن ولبنان على الطريق

إلى ذلك، يستعد طلاب جامعات في الأردن ولبنان لوقفات احتجاجية، غداً الثلاثاء، تضامناً مع غزة.

ودعا "الملتقى الطلابي لدعم المقاومة" بالأردن، في بيان، إلى وقفة في جميع الساحات والميادين الطلابية، الثلاثاء؛ "نصرة لغزة وأهلها ومقاومتها".

وأوضح أن الوقفة ستكون تحت عنوان "طلاب الأردن يدعمون غزة"، وستكون بالتنسيق مع القوى والكتل الطلابية في كل جامعة.

وحيا الملتقى الطلابي الحركة الطلابية العالمية، مشيراً إلى أن "ما يحصل في الجامعات الأمريكية من حراك غير مسبوق، مناصر للقضية الفلسطينية، وداعم لغزة ومقاومتها بقيادة الشرفاء من الطلاب في تلك الجامعات".

وفي لبنان، دعا "تجمع الجامعيين الأحرار" إلى المشاركة في وقفات تضامنية مع غزة في كل جامعات البلاد، الثلاثاء، وقال في بيان إن ذلك يأتي "دعماً لصمود أهل غزة الأسطوري في وجه النازية الجديدة"، موجهاً تحية للطلاب المنتفضين في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وكانت جامعات عدة في دول عربية أخرى شهدت أخيراً احتجاجات مماثلة.

إذ شهد، السبت الماضي، مظاهرات في جامعة مدينة الدار البيضاء غرب المغرب، وجامعات بعدة محافظات يمنية منها المحويت وذمار (شمال) والبيضاء (وسط).

بينما انضم طلاب الجامعة الأمريكية في مصر إلى الحراك الطلابي بمظاهرات نظموها الأسبوع الماضي.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونورث كارولينا.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".