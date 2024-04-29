أعلن رئيس شركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، الاثنين، التوقيع على اتفاقية برنامج التقدم الاستراتيجي لتركيا (STEP) مع شركتي إيرباص ورولز رويس.

وقال بولات بمناسبة التوقيع على الاتفاقية إن الأخيرة تمت تحت إشراف الوزراء الأتراك، ما يمهد الطريق للتعاون بين شركات الطيران في تركيا لتصبح مورداً محتملاً.

وفي السياق، أورد بولات أن شركة الخطوط الجوية التركية في إطار خططها التوسعية تتفاوض مع إيرباص وبوينغ بشأن شراء 235 طائرة.

وشدد على أن شركته كانت تنتظر انتهاء المشاكل التي تواجهها بوينغ، لذلك لم تكن في عجلة من أمرها للتوصل إلى قرار بشأن خطة تطوير أسطولها.

وأضاف أن الخطوط الجوية التركية اتبعت دائماً سياسة متوازنة فيما يتعلق بإيرباص وبوينغ.

وكشف بولات أن شركة "رولز رويس" تستكشف إمكانية إنشاء قدرات الصيانة والإصلاح والتجديد في تركيا، بالإضافة إلى المزيد من مصادر التوريد.