سياسة
2 دقيقة قراءة
الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية برنامج التقدم الاستراتيجي مع إيرباص
أعلن رئيس شركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، التوقيع على اتفاقية برنامج التقدم الاستراتيجي لتركيا (STEP) مع شركتي إيرباص ورولز رويس تحت إشراف الوزراء الأتراك، ما يمهد الطريق للتعاون بين شركات الطيران في تركيا لتصبح مورداً محتملاً.
الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية برنامج التقدم الاستراتيجي مع إيرباص
الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية برنامج التقدم الاستراتيجي مع إيرباص / صورة: Reuters
29 أبريل 2024

أعلن رئيس شركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، الاثنين، التوقيع على اتفاقية برنامج التقدم الاستراتيجي لتركيا (STEP) مع شركتي إيرباص ورولز رويس.

وقال بولات بمناسبة التوقيع على الاتفاقية إن الأخيرة تمت تحت إشراف الوزراء الأتراك، ما يمهد الطريق للتعاون بين شركات الطيران في تركيا لتصبح مورداً محتملاً.

وفي السياق، أورد بولات أن شركة الخطوط الجوية التركية في إطار خططها التوسعية تتفاوض مع إيرباص وبوينغ بشأن شراء 235 طائرة.

وشدد على أن شركته كانت تنتظر انتهاء المشاكل التي تواجهها بوينغ، لذلك لم تكن في عجلة من أمرها للتوصل إلى قرار بشأن خطة تطوير أسطولها.

وأضاف أن الخطوط الجوية التركية اتبعت دائماً سياسة متوازنة فيما يتعلق بإيرباص وبوينغ.

وكشف بولات أن شركة "رولز رويس" تستكشف إمكانية إنشاء قدرات الصيانة والإصلاح والتجديد في تركيا، بالإضافة إلى المزيد من مصادر التوريد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us