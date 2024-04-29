أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والعمل لتقديم مرتكبي المجزرة في غزة إلى المحاكمة.

وشدّد فيدان في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس على أن "أقنعة السياسيين الإسرائيليين قد أزيلت الآن بالكامل".

وأشار الوزير التركي إلى أن إسرائيل تعرضت بالفعل للإدانة في ضمير الرأي العام العالمي، مضيفاً أن تركيا تتطلع إلى اليوم الذي سيحاسَب فيه مرتكبو المجزرة أمام القانون.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الاثنين باجتماع مجموعة الاتصال بشأن الأوضاع في غزة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في العاصمة السعودية الرياض.

ويزور فيدان الرياض في 28 و29 أبريل/نيسان الجاري لإجراء مباحثات مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".