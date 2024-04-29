سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: تركيا ستواصل الوقوف مع الفلسطينيين ومرتكبو المجزرة في غزة سيحاسبون
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والعمل لتقديم مرتكبي المجزرة الإسرائيلية في غزة إلى المحاكمة، مضيفاً أن تركيا تتطلع إلى اليوم الذي سيحاسَب فيه مرتكبو المجزرة أمام القانون.
فيدان: تركيا ستواصل الوقوف مع الفلسطينيين ومرتكبو المجزرة في غزة سيحاسبون
فيدان في أثناء اجتماع مجموعة الاتصال بشأن غزة في الرياض / صورة: الخارجية التركية / Others
29 أبريل 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والعمل لتقديم مرتكبي المجزرة في غزة إلى المحاكمة.

وشدّد فيدان في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس على أن "أقنعة السياسيين الإسرائيليين قد أزيلت الآن بالكامل".

وأشار الوزير التركي إلى أن إسرائيل تعرضت بالفعل للإدانة في ضمير الرأي العام العالمي، مضيفاً أن تركيا تتطلع إلى اليوم الذي سيحاسَب فيه مرتكبو المجزرة أمام القانون.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الاثنين باجتماع مجموعة الاتصال بشأن الأوضاع في غزة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في العاصمة السعودية الرياض.

ويزور فيدان الرياض في 28 و29 أبريل/نيسان الجاري لإجراء مباحثات مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us