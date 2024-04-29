سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مدمرتين أمريكيتين و"السفينة CYCLADES" في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف "السفينة "MSC"ORION) الإسرائيلية" في المحيط الهندي.
الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر / صورة: AFP
29 أبريل 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مدمرتين أمريكيتين و"السفينة CYCLADES" في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف السفينة "MSC ORION" الإسرائيلية في المحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيي سريع في بيان مصور منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء: "نفذنا عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر، منها استهداف مدمرتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وأضاف المتحدث: "قواتنا البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيَّر نفّذَت عملية مشتركة ضد سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع سريع: "استهداف السفينة (CYCLADES) جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 أبريل/نيسان الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر"، موضحاً أن السفينة "كانت تحت الرصد والمتابعة وحُذّرت بعدم دخول مواني فلسطين المحتلة".

وأشار المتحدث العسكري للجماعة إلى أن "السفينة (CYCLADES) أصرّت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة علميات قواتنا".

كما أعلن سريع استهداف "سفينة (MSC ORION) الإسرائيلية" في المحيط الهندي، بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكّد سريع أن عملياتهم "لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us