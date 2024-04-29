أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مدمرتين أمريكيتين و"السفينة CYCLADES" في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف السفينة "MSC ORION" الإسرائيلية في المحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيي سريع في بيان مصور منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء: "نفذنا عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر، منها استهداف مدمرتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وأضاف المتحدث: "قواتنا البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيَّر نفّذَت عملية مشتركة ضد سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع سريع: "استهداف السفينة (CYCLADES) جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 أبريل/نيسان الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر"، موضحاً أن السفينة "كانت تحت الرصد والمتابعة وحُذّرت بعدم دخول مواني فلسطين المحتلة".

وأشار المتحدث العسكري للجماعة إلى أن "السفينة (CYCLADES) أصرّت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة علميات قواتنا".

كما أعلن سريع استهداف "سفينة (MSC ORION) الإسرائيلية" في المحيط الهندي، بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكّد سريع أن عملياتهم "لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".