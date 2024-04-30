أعلنت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس في فرنسا، وتضم العاصمة باريس، تعليق التمويل المقدم لجامعة ساينس بو في باريس، بذريعة أن الجامعة مسرح لمظاهرات مؤيدة لفلسطين.

جاء ذلك في منشور لبيكريس، المرشحة السابقة للرئاسة عن حزب الجمهوريين، عبر منصة إكس الاثنين.

وزعمت أنها تدافع عن "الحقّ في مناظرات حرة ومستنيرة ومحترمة داخل الجامعة الفرنسية، وفقاً للقيم الإنسانية العالمية التي هي في قلب الميثاق الجمهوري".

وحمّلَت بيكريس حزب فرنسا الأبية المعارض و"حلفاءه اليساريين-الإسلاميين" مسؤولية مظاهرات دعم فلسطين، واتهمتهم بـ"الدعوة إلى الكراهية المعادية للسامية".

وقالت إنها قررت تعليق كل التمويل المخصص من المنطقة لجامعة ساينس بو "حتى يعود الهدوء والأمان إلى الجامعة".

وينظّم طلاب جامعة ساينس بو، إحدى أعرق الجامعات في فرنسا، مظاهرات للاحتجاج على الوضع في غزة حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية، ولإرسال رسالة تضامن مع فلسطين.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الجاري تشهد جامعات أمريكية حراكاً طلابياً واسعاً تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة ورفضاً لاستثمارات جامعاتهم في الشركات الداعمة لإسرائيل، زادت حدته ليمتدّ إلى عشرات الجامعات الأخرى البارزة مع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب.

ولاحقاً امتدّ زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة.