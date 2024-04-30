بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مساء الاثنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود البلدين من أجل التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي، وفق بيان للديوان الأميري، في ظل وساطة قطرية-مصرية-أمريكية مستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البيان إن الجانبين بحثا "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين من أجل التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

كما جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية".

والاثنين أيضاً قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شكر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن على دور بلاده المركزي في مساعي وقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان، أن "بلينكن بحث مع عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير خارجية قطر، في العاصمة السعودية الرياض، جهود ضمان وقف إطلاق نار في غزة وزيادة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لغزة".

وفي وقت سابق الاثنين، بحث بايدن هاتفياً أيضاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستجدات المفاوضات الجارية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

ومنذ أشهُر تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض الاحتلال مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع.

وتشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".