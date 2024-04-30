غادر وفد حركة حماس القاهرة، الاثنين، ليعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة تهدئة في قطاع غزة، وفق ما أفاد به إعلام مصري.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، الخاصة، عن مصادر مصرية لم تسمِّها، أن وفد حركة حماس غادر القاهرة وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة، دون تفاصيل بشأن المقترح المصري.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي في الرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في غزة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، إن مقترح الهدنة "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيراً، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيراً مقابل كل مدني تحتجزه".

كما يتضمن المقترح أن تتعهد إسرائيل بـ"وقف جميع الاستعدادات لدخول مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، براً، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يُعلَن خلاله بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".

في سياق متصل، قالت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى القاهرة، الثلاثاء، لعقد مناقشات مع مسؤولين مصريين بشأن مطلب حماس الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ضمن صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

وأضافت: "سيكون محور محادثات الوفد المعنيّ، الذي لا يضم كبار أعضاء المنظومة الأمنية (الموساد والشاباك والجيش)، مطلب حماس الوقف الكامل لإطلاق النار".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه: "لن يكون لدى (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو حكومة إذا أعلن نهاية الحرب".

وعن العملية العسكرية المحتملة في رفح جنوبي القطاع، قال المسؤول الإسرائيلي: "في الآونة الأخيرة أصبحت العملية العسكرية في رفح هي الرافعة الرئيسية للضغط على حماس لتنفيذ الصفقة".

وأضاف: "هناك استعداد في إسرائيل لتأجيل العملية المخطط لها لبضعة أشهر مقابل المرحلة الأولى من الصفقة وإطلاق سراح عشرات المختطفين الإسرائيليين".

وبشأن صفقة تبادل الأسرى، قالت هآرتس: إن "حماس وافقت على إطلاق سراح 33 محتجزاً في المرحلة الأولى للصفقة المتبلورة، من النساء والمجندات وكبار السن والمرضى والجرحى، فيما تصر إسرائيل على أنه إذا كان عدد المفرج عنهم في الصفقة أقل من 40، فإن الهدنة ستستمر أقل من ستة أسابيع".

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة للصفقة المتمثلة في عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وتحريك مواقع التفتيش العسكرية الموجودة شمال القطاع، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وكذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدانتهم إسرائيل بقتل مواطنيها.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".