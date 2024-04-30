سياسة
2 دقيقة قراءة
الآلاف يتظاهرون بتل أبيب ويتهمون الحكومة بالتلكؤ في إعادة المحتجزين بغزة
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مطالبين بعودة المحتجزين في قطاع غزة. واتهمت عائلات الأسرى الحكومة اليمينية المتطرفة بالتلكؤ في إبرام اتفاق مع حماس يعيد أبناءهم.
الآلاف يتظاهرون بتل أبيب ويتهمون الحكومة بالتلكؤ في إعادة المحتجزين بغزة
عائلات المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون في شوارع تل أبيب / صورة: AFP
30 أبريل 2024

تتواصل الاحتجاجات في تل أبيب، مع عدم توصّل الحكومة الإسرائيلية إلى أي اتفاق مع حركة حماس، بشأن إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

ونقل إعلام عبري، مساء الاثنين، صوراً لآلاف المتظاهرين بين شارعي بيغن والملك شاؤول، بالقرب من منطقة "كرياه"، حيث تقع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الشرطة اعترضت المحتجين وهم في طريقهم إلى شمال المدينة، وسط اندلاع مواجهات بين الجانبين.

ورفع المحتجون شعارات منددة بلتكؤ الحكومة في إبرام صفقة لإعادة المحتجزين.

كما حمل المحتجون لافتة عملاقة مكتوباً عليها: "رفح يمكن أن تنتظر، أما هم (المحتجزون) فلا"، في إشارة إلى تلويح الحكومة الإسرائيلية باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن أهالي المحتجزين حمَّلوا الحكومة اليمينية المتطرفة مسؤولية الإخفاق في عودة أبنائهم، مطالبين باستقالتها.

وحسب الصحيفة، سُجِّل وقوع مواجهات مع قوات الشرطة في المكان، وهتف بعض المتظاهرين: "بن غفير إرهابي".

والأحد، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو بحل الحكومة حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وأوقف اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

لكنَّ وزير خارجية مصر سامح شكري، تحدث يوم الاثنين، عن وجود مقترح فعليّ على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في قطاع غزة، داعياً الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمِّرة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us